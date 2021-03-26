Росавтодор рассказал о ремонте двух трасс в Рязанской области

Какие работы пройдут на дорогах Р-132 и Р-22 в 2021 году. Схема Росавтодора.

Росавтодор намерен привести в порядок еще 21,5 километра дорог в Рязанской области. Один из объектов завершат в 2022 году. Информация появилась в официальной группе федерального агентства.

Как мы сообщали ранее, в ремонтную программу вошел обход города Михайлова (участок Р-132 «Золотое кольцо»).

«Здесь проведём капитальный ремонт на 5,5-километровом отрезке. Устроим надёжное основание из органоминеральной смеси на основе битумной эмульсии. Это повысит прочность всей конструкции и защитит верхние слои дороги», - рассказали в Росавтодоре.

Старое покрытие на участке срежут, смешают с битумом и уложат в основание трассы. Технология называется холодный ресайклинг.

Масштабные работы начнут в 2021-м и завершат в 2022-м на 7-километровом участке «Золотого кольца» возле Михайлова (км 233 - км 240). Объект, напомним, обойдется в 1,1 млрд рублей.

«Здесь расширим проезжую часть до четырёх полос и разделим потоки осевым ограждением», - говорится в справке.

На соседнем участке км 232 - км 233 поменяют покрытие, обновят барьерное ограждение и сигнальные столбики.

Кроме того, подрядчики выйдут на трассу Р-22 «Каспий»:

«Защитим дополнительным слоем асфальтобетона 15 км. Это повысит ровность покрытия и улучшит сцепление колёс с проезжей частью», - пишут дорожники.

Кое-какие мероприятия, напомним, пройдут и на М-5 «Урал».

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