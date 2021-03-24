Дорожники рассказали, как отремонтируют часть трассы «Золотое кольцо» в Рязанской области. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В 2021 году в Рязанской области капитально отремонтируют 5,5 км дороги в обход города Михайлова, которая вошла в состав трассы Р-132 «Золотое кольцо». Основание дороги устроят с применением органоминеральной смеси на основе битумной эмульсии.

По словам специалистов ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», этот материал поможет исключить образование трещин в верхних слоях дорожной одежды. Технология экономична, так как позволяет в качестве вторсырья использовать отфрезерованный материал.

Кроме того, на участке обновят 6,6 км бокового барьерного ограждения, 19 км разметки из термопластика, 114 знаков и 370 сигнальных столбиков. На транспортной развязке, соединяющей обход Михайлова с трассой Р-22 «Каспий», установят более 2,5 км линии электроосвещения. Приведут в нормативное состояние и путепровод через железную дорогу.

Плановый ремонт также пройдет на участке трассы «Золотое кольцо» с 232 по 233 км, где специалисты устроят новое дорожное полотно, обновят барьерное ограждение и сигнальные столбики, нанесут разметку.

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