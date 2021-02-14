Больше 1 млрд рублей потратят на ремонт участка трассы «Золотое кольцо» в Рязанской области. Фото: портал госзакупок.

В Рязанской области капитально отремонтируют участок трассы, которая входит в «Золотое кольцо России». Заявка на поиск подрядчиков размещена на портале гозакупок.

Согласно документам, на капитальный ремонт части трассы Р-132 Калуга - Тула - Михайлов – Рязань предполагается потратить 1 162 838 771 рубль. Деньги пойдут из Федерального дорожного фонда в два этапа:

- в 2021 году – 48 669 328 рублей (с НДС);

- в 2022 году – 1 114 169 443 рублей (с НДС).

Как указано в проектной документации, участок капитального ремонта должен соответствовать следующим параметрам:

- строительная длина основной дороги – 6,421 км;

- тип покрытия – капитальный асфальтобетон;

- расчетная скорость движения – 120 км/ч;

- ширина земляного полотна – 22,0 м;

- ширина проезжей части – 4х3,5 м;

- ширина обочины – 2,5 м;

- число полос движения – 4;

- ширина разделительной полосы – 3,0 м

Все работы должны быть завершены до середины октября 2022 года.

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