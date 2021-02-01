«Росавтодор» рассказал о ремонте федеральных трасс в Рязанской области

«Росавтодор» рассказал, какие работы пройдут на подведомственных агентству федеральных трассах в 2021 году Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Росавтодор» рассказал «Комсомолке», какие работы пройдут на подведомственных агентству федеральных трассах в 2021 году. Подрядчики ФКУ Упрдор Москва - Волгоград и ФКУ "Поволжуправтодор" выйдут на объекты общей протяженностью более 25 км.

Прежде всего, капитально отремонтируют вошедший в состав трассы Р-132 «Золотое кольцо» обход города Михайлов на протяжении 5,5 км. Предстоит комплекс мероприятий от фрезеровки старого покрытия до укладки нового с усилением основания дорожной одежды и укреплением обочин. Займутся и элементами инфраструктуры. На объект выделили 543 млн рублей. Завершить работы планируется в октябре.

- Отметим, что дополнительно два объекта – капитальный ремонт автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» на участке 233 км – 240 км и ремонт той же дороги на участке 232 км – 233 км – находятся в стадии выхода на государственные торги, - отметили в «Росавтодоре».

Также обращают на себя внимание мероприятия на М-5 «Урал»:

- реконструкция в Сасовском районе от Бокового Майдана до моста через реку Вад (вместе с мостом) и на трехкилометровом участке между границами с Мордовией в рамках проекта по строительству обходов;

- устройство слоев износа на двух участках (181-182 км и 221-241 км).

Кроме того, два крупных проекта ждут включения в Федеральную адресную инвестиционную программу, но чтобы только начать проектирование:

- реконструкция М-5 «Урал» на участке (185 км – 188 км);

- строительство Южного обхода Рязани (190 км – 210 км).

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