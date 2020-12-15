Любимов рассказал о строительстве Южного обхода и продолжения Северного

2-я и 3-я очереди Северного обхода Рязани не заинтересовали инвесторов. Их не устроило количество транспорта, который проезжал бы по этим участкам (очевидно, платным). Об этом губернатор Николай Любимов сообщил во время прямой линии 14 декабря.

- Работаем над тем, чтобы можно было за счет поддержки федерального центра, средств федерального бюджета, этот проект завершить, - сказал глава региона, отвечая на один из вопросов.

Упомянул Любимов и Южный обход. Областные власти рассчитывают, что Росавтодор приступит к непосредственной реализации проекта в 2021 году.

- Нужно решить еще много вопросов с собственниками земель – выкупить, либо изъять, если это потребуется. В данном случае работа больше юридического характера. Она сложная, многогранная, очень много нюансов, в том числе законодательных, - заявил губернатор.