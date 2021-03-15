В Рязани сменилась организация, которая будет отлавливать собак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Рязани заключила контракт с организацией, которая будет воплощать в жизнь программу ОСВВ: «Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат». Теперь по вопросу отлова безнадзорных животных нужно звонить по телефону: 8 (915) 628-79-69. Об этом сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными.

«В нашей службе прошло сокращение штата. Мы продолжаем свою работу в рамках муниципального задания, а именно - по подбору трупов животных. Конечно, мы не бросим наших подопечных, продолжим осуществлять реализацию программы ОСВВ, а тем животным, кому по каким либо причинам нельзя возвращаться на улицу, мы продолжим искать новые дома», - заверили зоозащитники.

Как отметили в муниципальной службе, сейчас организация ищет территорию, где сможет построить новый современный приют. А пока, до открытия приюта, прием животных приостанавливается.

Кстати, по телефону, который указали зоозащитники, вместо гудков идет рингтон песни «Собака бывает кусачей». Отвечает диспетчер фразой: «Служба по отлову собак». В службе подтвердили, что теперь они, работники ИП, занимаются отловом животных в Рязани.

Отметим, городскому и областному бюджетам реализация программы ОСВВ обойдется в 13 млн 362 тысячи рублей (читать подробнее).

Ранее сообщалось, что в Рязани построят современный приют для животных. В нем будут: ветеринарное отделение, блок по приготовлению пищи, помещения для раздельного содержания щенков и взрослых собак (подробнее).

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