«Купим машины и перевооружим сотрудников»: ИП из Сасова начал отлов рязанских собак. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Администрация Рязани заключила контракт с индивидуальным предпринимателем из города Сасово Андреем Илюшенем.

— Этот контракт заключен напрямую с администрацией города сроком на два месяца, — говорит предприниматель. — Просто пока идут торги, чтобы работа не останавливалась по отлову, этот контракт и заключили. Я пока прикрываю хвосты и концы.

По словам руководителя сасовского приюта, его работа мало чем будет отличаться от той, что делали сотрудники МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными».

— Ну, во-первых, я взял к себе на работу людей, которых в МБУ были вынуждены сократить, — продолжает Илюшеня. — А так, в принципе, все останется также, как ловили, так и будем ловить. Единственное что изменится, это перевооружение сотрудников, появятся новое спецсредства для отлова. Как только зарабатываем первые деньги, сразу закупаем новое снаряжение и два новых автомобиля. А так все остается по-старому... Мы отлавливаем собак и привозим их в пункт передержки на Яблочкова. Когда животные оклемываются после наркоза, мы их отвозим в сасовский приют. Здесь уже ветеринарный врач проводит все манипуляции по стерилизации, вакцинации и так далее.

Как отмечает Андрей Илюшеня, передержка в приюте будет 21 день, а уже потом будут определяться, что дальше делать с этой собакой – возвращать на старое место обитания или пристраивать.

— Так как у нас сельская зона, то собак разбирают хорошо, особенно по весне. У нас четыре района вокруг с частными секторами, поэтому весной-летом люди часто приезжают и берут собак, — отметил предприниматель.

Ранее руководство МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными» сообщило, что прекращает отлавливать животных.

— Мы продолжаем свою работу в рамках муниципального задания, а именно - по подбору трупов животных (читать подробнее).

КУДА ЗВОНИТЬ?

По вопросу отлова безнадзорных животных в Рязани нужно звонить по телефону: 8 (915) 628-79-69.

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