В Рязани объявили тендер на отлов и вакцинацию собак.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти объявили тендер на отлов собак в Рязани. Соответствующая документация размещена портале государственных закупок.
Заказчиком закупки «Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Рязани» выступает управление благоустройства. Принимаются заявки на участие в конкурсе до 18 марта.
Согласно техническому заданию, будущий подрядчик должен:
- отлавливать животных без владельцев;
- транспортировать и немедленно передавать в приют для животных;
- содержать животных на карантине не менее 21 дня;
- возвращать потерявшихся животных их владельцам;
- вакцинировать, лечить, стерилизовать;
- маркировать;
- умерщвлять животных, чтобы прекратить их физические страдания и так далее.
С момента заключения контракта срок оказания услуг – до 25 декабря 2021 года.
Городскому и областному бюджетам это обойдется в 13 млн 362 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Рязани построят современный приют для животных. В нем будут: ветеринарное отделение, блок по приготовлению пищи, помещения для раздельного содержания щенков и взрослых собак (подробнее).
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