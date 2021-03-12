В Рязани объявили тендер на отлов и вакцинацию собак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти объявили тендер на отлов собак в Рязани. Соответствующая документация размещена портале государственных закупок.

Заказчиком закупки «Оказание услуг в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Рязани» выступает управление благоустройства. Принимаются заявки на участие в конкурсе до 18 марта.

Согласно техническому заданию, будущий подрядчик должен:

- отлавливать животных без владельцев;

- транспортировать и немедленно передавать в приют для животных;

- содержать животных на карантине не менее 21 дня;

- возвращать потерявшихся животных их владельцам;

- вакцинировать, лечить, стерилизовать;

- маркировать;

- умерщвлять животных, чтобы прекратить их физические страдания и так далее.

С момента заключения контракта срок оказания услуг – до 25 декабря 2021 года.

Городскому и областному бюджетам это обойдется в 13 млн 362 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Рязани построят современный приют для животных. В нем будут: ветеринарное отделение, блок по приготовлению пищи, помещения для раздельного содержания щенков и взрослых собак (подробнее).

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