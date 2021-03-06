На отлов и вакцинацию собак в Рязани выделили 14 млн рублей. Фото: администрация Рязани.

В Рязани выделили 14 млн рублей на отлов, вакцинацию, стерилизацию собак, которые после всех необходимых процедур должны выпустить на улицы города. Если они не представляют угрозы для окружающих. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

После того как пройдут торги, определится организация, которая возьмет на себя функции по работе с животными в Рязани.

«К организации предъявляются определенные требования, и мы обязательно будем контролировать их выполнение. Это будут исключительно принципы гуманного обращения с животными, другого не позволит сделать ни закон, ни наша нравственная позиция», - отметила Сорокина.

Современный приют для животных построят по всем нормативам. В нем будут: ветеринарное отделение, блок по приготовлению пищи, помещения для раздельного содержания щенков и взрослых собак.

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