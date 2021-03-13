Встреча ретропоезда на вокзале Рязань-1 едва не закончилась трагедией

Встреча ретро-поезда в Рязани.

13 марта к 18 часам ретропоезд все-таки прибыл на вокзал Рязань-1. На перрон пришли несколько десятков человек, чтобы запечатлеть столь редкое событие. Людей было гораздо меньше, чем несколькими часами ранее.

Голова ретро-поезда.

Напомним, что изначально прибытие паровоза анонсировалось на 13:00. Народ пришел, но ретро-состава так и не дождался, оказалось, что поезд прибыл еще в 12-м часу, а потом отправил в депо на Рязань-2. Сами организаторы не смогли объяснить эту накладку (читать подробнее).

Ретро-поезд на вокзале Рязань-1, груженный углем.

— Если бы не полиция, которая следила за порядком на перроне, точно бы кто-нибудь попал под проходящий по соседнему пути поезд, — рассказал «Комсомолке» очевидец. — Ретропоезд стоял на втором пути, и люди выходили на рельсы, чтобы сфотографироваться перед головой поезда, на фоне красной звезды, но полиция их отгоняла. В какой-то момент женщина с ребенком все-таки выскочила на рельсы, а по первому пути шел другой поезд – женщина заметалась с испугу, и уже собралась с ребенком через рельсы первого пути бежать, но полицейский ее буквально вытолкнул в другую сторону.

В настоящее время ретропоезд с московскими туристами с вокзала Рязань-1 отправился в город Рыбное.

Встреча ретро-поезда на вокзале Рязань-1 едва не закончилась трагедией

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