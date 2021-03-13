Сотни человек так и не дождались ретропоезда на вокзале Рязань-1

В 13:20 вокзал Рязань-1 полностью опустел. Ретропоезда люди так и не дождались.

Более трехсот рязанцев пришли в субботу, 13 марта, к 13:00 на вокзал Рязань-1, чтобы встретить ретропоезд на паровозной тяге. Боясь пропустить столь редкое событие, многие пришли минут за 15-20 до прибытия состава. Но ни через 15-20 минут, ни через час поезда не было.

По громкой связи диспетчер сообщила, что поезд приходил на Рязань-1 в 11:10. Недовольные люди освободили перрон первого пути.

В Рязани информация широко распространилась после анонса в паблике «Узнай Рязань (раньше этот паблик назывался «Рязань — новогодняя столица-2020» - Ред.). К администраторам паблика народ и пришел с жалобами:

«Пришли к указанному времени, никакой паровоз не приехал. Постояли, померзли на мосту, народ потолпился, потом объявили, что он, оказывается, прибыл еще в 12 часу... сам паровоз нигде не видно... люди разошлись» - написал один из рязанцев.

Администрация паблика с себя ответственность сняла полностью, указав, что информацию они взяли с сайта ретропоезда.

«Информация о времени прибытия поезда была взята с сайта ретропоезда», - говорится в сообщении.

В компании «Ретропоезд», которая организует поездки, объяснить ситуацию затруднились:

- Утром людей отправляли. Что там случилась с расписанием и всем остальным, я, к сожалению, не знаю. У нас может меняться расписание. Мы могли поехать сначала в Константиново, а потом в Рязань. Паровоз мог сломаться, понимаете? Лично у меня никакой информации нет, - сказала корреспонденту «Комсомолки» дежурная.

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