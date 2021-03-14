На трассе М-5 «Урал» в Рыбновском районе произошло смертельное ДТП

В субботу, 13 марта, примерно в половине седьмого вечера на трассе М-5 «Урал» на территории Рыбновского района произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, молодой человек 1994 года рождения, находясь за рулем автомобиля Chery, не справился с управлением и врезался в «Жигули» седьмой модели (ВАЗ-2107). За рулем второго автомобиля находился мужчина 1971 года рождения. В аварии он получил смертельные травмы.

Водитель автомобиля Chery и двое его пассажиров госпитализированы.

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