На Окружной дороге в Рязани случилось смертельное ДТП

Фото: vk.com/voditelrzn62 | Руслан Мустафаев

13 марта на 188 километре М-5 «Урал» (Окружная дорога) в Рязани перевернулся ВАЗ-2112. Это случилось примерно в 18:45, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

За рулем автомобиля находился рязанец 1997 года рождения. Не справившись с управлением, он врезался в столб, после чего и произошло опрокидывание.

В результате аварии погиб пассажир «двенадцатой» 1993 года рождения. Другой пассажир, на год моложе, и сам водитель обращались за медицинской помощью.