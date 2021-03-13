На вокзале «Рязань-1» сообщили время отправления ретро-поезда

Ретро-поезд, прибытия которого в обещанное время не застали сотни людей, сфотографировали в депо на вокзале «Рязань-2». Публикация появилась в Instagram.

Фото: www.instagram.com | пользователь ne.aleksei

По данным пользователя, разместившего снимок, в обратный путь до Москвы состав отправится в 18:55 с вокзала «Рязань-1», а в 19:15 минует Рыбное.

Источник на вокзале «Рязань-1» сообщил «Комсомолке», что вместо 13:00 ретро-поезд прибыл примерно в 11:00. Выставить его на перрон в сторону Москвы планируется около 18:30. Время отправления источник назвал чуть более раннее - 18:50.

Напомним, в компании, которая организует экскурсионный маршрут, объяснили, что график может меняться от поездки к поездке.