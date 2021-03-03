Рязанцу, на которого рухнула глыба льда, выплатят компенсацию

Справа пострадавший из-за бездействия коммунальщиков Сергей Баталичев.

Управляющая компания «Скопы» заплатит рязанцу Сергею Баталичеву, на которого у подъезда жилого дома с крыши рухнула глыба льда. По крайней мере, коммунальщики заявили о готовности компенсировать вред здоровью и принесли свои извинения. Об этом сообщает гордума со слов депутата Елены Волковой.

Встретившись с пострадавшим, Волкова рассказала, что он «чувствует себя лучше, идет на поправку».

Напомним, инцидент произошел 26 февраля на улице Керамзавода. Проверки в связи с этим случаем организовали следственный комитет и прокуратура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!