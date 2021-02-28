СК организовал проверку по факту падения глыбы льда на мужчину в Рязани

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области организовал доследственную проверку по факту падения глыбу льда на мужчину в Железнодорожном районе Рязани.

Напомним, что 26 февраля с крыши дома №4 по улице Керамзавода на 41-летнего мужчину рухнула наледь. Пострадавший получил ушиб мягких тканей головы. Данный дом обслуживает управляющая компания «Скопа». Во время проверки следователи установят круг лиц, отвечающих за содержание общего имущества дома и очистку крыши от снега.

Коммунальщиков подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцу у подъезда рухнула на голову льдина

Власти возложили вину на управляющую компанию (подробности).