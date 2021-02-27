Рязанцу у подъезда рухнула на голову льдина

41-летний житель Рязани получил рассечение лба и сотрясение мозга из-за упавшей на него возле подъезда льдины. Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань»

41-летний житель Рязани получил рассечение лба и сотрясение мозга из-за упавшей на него возле подъезда льдины. По информации Telegram-канала «аТипичная Рязань», также пострадали зубы. Мужчину доставили в ОКБ и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Очередной инцидент, который в очередной раз демонстрирует катастрофическую ситуацию с обслуживанием жилого фонда и бессилие ответственных органов власти, случился по адресу: улица Керамзавода, 4.

Администрация Рязани полностью возложила вину на управляющую компанию. По словам замдиректора МКУ «Управление по делам территории города Рязани» по Железнодорожному району Олега Морозова, чиновники «неоднократно указывали» управляющей компании «Скопы», чтобы та почистила крышу, но так и не смогли ничего добиться. И немудрено, ведь воздействовать на коммунальщиков пытались письмами, последнее из которых – от 24 февраля – не дало никакого эффекта.

«После происшествия УК было оперативно направлено сообщение о необходимости незамедлительного принятия мер по очистке крыш. Сегодня утром крыша дома и прилегающая территория были повторно расчищены», - комментирует пресс-служба горадминистрации 27 февраля.

Другими словами: «пока гром не грянет…». При этом в ведении УК, уточнили власти, находятся порядка 100 домов.

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