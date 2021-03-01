С падением ледяных глыб на людей в Рязани разберется прокуратура

Прокуратуры Московского и Железнодорожного районов Рязани проведут проверки по фактам падения ледяных глыб на людей, сообщает пресс-служба ведомства. Один из таких инцидентов случился на Московском шоссе у автовокзала «Центральный, другой – у жилого дома на улице Керамзавода, и оба они имели место 26 февраля.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в релизе.

Напомним, на Московском шоссе кусками льда с надземного пешеходного перехода «разбомбило» автомобиль. Один из них пробил крышку люка, нанеся травмы пассажирке. На Керамзавода, 4 наледь приземлилась на голову мужчине, вышедшему из подъезда. Ранее интерес к обоим происшествиям проявил следственный комитет.

Также прокуроры обратили пристальное внимание на обрушение крыши в деревне Реткино под Рязанью 27 февраля. Тогда пострадали несколько квартир, где проживают девять человек.