В Рязани прямо на ходу разбомбило упавшими глыбами легковой автомобиль. Фото: ПУВР | Руслан Белов.

Утром 26 февраля в районе автовокзала «Центральный» на машину с надземного перехода рухнула огромная глыба льда. Сообщение с фотографиями появилось в социальных сетях.

Чиновники администрации оперативно отреагировали на жалобу и ответили, что надземный пешеходный переход принадлежит и обслуживается некоммерческим партнерством «Переход».

Один из людей получил травму. Фото: ПУВР | Руслан Белов.

— В конце января специалисты МКУ «Управление по делам территории Рязани» составляли акт, который передали в контрольно-аналитическое управление. В отношении юридического лица в феврале составили протокол о ненадлежащем содержании пешеходного перехода. Сегодня утром специалисты МКУ «УДТ» повторно выходили на объект. Акт и протокол составили уже в отношении директора, — сообщили власти.

Ранее с этой некоммерческой организацией уже проводилась разъяснительная работа, им объясняли, что необходимо отчищать переход от наледи.

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