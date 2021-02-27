Фото: администрация Рязанского района.

В селе Реткино под Рязанью обрушилась кровля многоквартирного дома, сообщает районная администрация. Пострадали несколько квартир, в которых проживают девять человек.

«Медицинская помощь жильцам не понадобилась. От размещения в пункте временного размещения все проживающие в пострадавших квартирах отказались», - рассказал представитель муниципальной власти.

По официальной информации, подачу газа, воды и электричества в доме наладили. Сотрудники администрации решают вопрос об оперативном восстановлении кровли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!