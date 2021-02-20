Владелец паблика ПУВР записал гневное обращение к мэрии Рязани. Фото: ПУВР.

Руководитель паблика «Подслушано у водителей Рязани» Георгий Парублев выложил гневное 20-минутное видео с обращением к городской администрации. Блогер указал, что дороги в Рязани от снега отчищаются, и призвал всех автомобилистов жаловаться в ГИБДД.

— Я был поражен, если во Владимире в два часа ночи идет активная уборка снега, то когда заехал в Рязань около четырех часов утра, специально проехался по городу - никакой спецтехники. Где спецтехника, администрация Рязани? Может, я слепой, конечно, но на Первомайском проспекте, улице Ленина, улице Есенина спецтехники не было.

По словам Парублева, на одном из круглых столов Елена Сорокина сказала, что к проектированию, проверке качества и ремонту дорог будут привлекать общественность. Но как только круглый стол закрылся, с ним [Парублевым] никто не связался.

— Так как на уровне мэрии вопрос решить не удалось, предлагаю обратиться к губернатору Рязанской области Николаю Любимову. 24 февраля мы распишем механизм, как и куда двигаться. И будем писать официальные обращения обо всех проблемах дорожной сети. Мы их замучаем количеством обращений, — пообещал Парублев.

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