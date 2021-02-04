Сорокина предложила привлечь к приемке дорог общественность

Во время круглого стола по вопросам городского дорожного хозяйства глава администрации Рязани Елена Сорокина признала, что сегодня все ругают чиновников, но люди имеют право высказаться.
— Но я сторонник конструктивной критики в режиме диалога – именно так решают проблемы умные люди. Подчеркну, нам действительно важны советы и мнения жителей, — заявила чиновница.
По ее словам, проблема дорог в Рязани существует, и она признает эту проблему. Правда, сити-менеджер, как это и бывает у чиновников, напомнила, что эта проблема существовала и вчера, и позавчера.
— Я убеждена, что при непосредственном участии общественности на всех этапах строительства и реконструкции дорог – от проектирования до наблюдения во время производства работ и приемки дорог – и понимания будет больше, и результат будет лучше, — подчеркнула Сорокина.
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