Бурмистров: К понедельнику все основные дороги Рязани должны быть отчищены от снега.

В Дирекции благоустройства прошло рабочее совещание, на котором обсудили вопросы ликвидации последствий прошедшего снегопада. Руководил совещанием замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров.

— К устранению последствий снегопада подключены все силы и средства, в уборке задействованы МУПы, подрядчики, различные организации и активисты, — подчеркнул Бурмистров. — Все продолжают помогать убирать городские территории. Впереди рабочая неделя, нужно сделать все возможное, чтоб к ее началу все основные дороги и общественные пространства были расчищены от снега.

Чиновник поручил особое внимание уделять очистке подъездных дорог к больницам и другим социальным объектам, а также разворотным кругам и участкам, на которые поступают жалобы от жителей города.

— Необходимо привести в надлежащее состояние площадки перед железнодорожными и автовокзалами, платные парковки, — отметил чиновник.

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