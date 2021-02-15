Директор РМПТС Роман Степанушкин покинул должность.
Директор Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей (РМПТС) Роман Степанушкин покинул пост. Информация о теперь уже бывшем директоре удалена с сайта компании.
По всей видимости, исполнять обязанности руководителя РМПТС будет первый замдиректора по административно-правовым вопросам Ирина Пришвина.
В середине прошлой недели в СМИ появились инсайды об увольнении руководителей подразделений администрации Рязани и директоров ряда МУПов. Власти до сих пор официально не озвучили имена тех, кто ушел со своих постов. Правда, глава администрации Елена Сорокина позже обмолвилась, что все они [уволенные] «профессиональные, хорошие, порядочные люди».
— Уверена, что у них все в жизни будет хорошо, — заметила Сорокина.
Ранее стало известно, что покинул должность начальник управления транспорта Рязани Андрей Михно (читать подробнее).
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