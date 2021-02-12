В Рязани массово увольняют чиновников мэрии и директоров МУПов

Региональное представительство «Новой газеты» сообщило на своем сайте, что в четверг, 11 февраля, замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров во время совещания попросил сразу нескольких начальников управлений и муниципальных предприятий написать заявления об уходе.

В список попали начальник управления энергетики и ЖКХ Иван Нелин, начальник управления транспорта Андрей Михно, начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак. А также директор МП «Водоканал» Андрей Акулов и его заместитель Сергей Караев, директор МУП «РМПТС» Роман Степанушкин и его заместитель Ирина Пришвина.

Издание сообщило, что не планируется продлевать истекающий через месяц контракт с директором МУП «РГРЭС» Геннадием Болдыревым.

Еще одним уволенным чиновником должна стать Ирина Арцыбашева, но об ее отставке попросил уже не Владимир Бурмистров, а глава администрации Рязани Елена Сорокина.

После окончания рабочего дня «Комсомольской правде» удалось связаться с пресс-службой городской администрации. Там сообщили следующее:

- На данный момент в пресс-службе информации нет. Как только информация появится, сразу сообщим.