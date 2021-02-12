Места уволенных чиновников мэрии и директоров МУПов предложат занять рязанцам

Глава администрации Рязани Елена Сорокина.

В пятницу, 12 февраля, глава администрации Рязани Елена Сорокина подтвердила, что мэрию покинут целый ряд высокопоставленных чиновников и руководителей МУПов.

- Вчера состоялось рабочее совещание, на котором рассматривались вопросы городского хозяйства, переход на качественно иной уровень отношения к своим обязанностям, взаимодействия с общественностью. Качественный скачок потребует еще более серьезных усилий от руководителей. На личную жизнь останется еще меньше времени, - отметила Елена Борисовна.

Наверное, именно нехваткой личного времени можно объяснить массовые увольнения по собственному желанию.

- Ряд руководителей структурных подразделений и руководителей муниципальных предприятий приняли решение оставить свои должности. Это профессиональные, хорошие, порядочные люди. Уверена, что у них все в жизни будет хорошо, - подвела итог их работе Сорокина.

Также глава администрации сообщила, что на вакантные должности будет объявлен конкурс. Всем заинтересованным рязанцам предложат попробовать свои силы в управлении городом.

Напомним, что в четверг, 11 февраля, появилась информация, что в администрации Рязани массово увольняют чиновников и директором МУПов.

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Правда, в пресс-службе о подобных кадровых решениях информации пока нет (подробности).