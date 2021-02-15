Андрей Михно ушел из управления транспорта Рязани, назначена и.о.

Андрей Михно, как и предполагалось ранее, покинул должность начальника управления транспорта. Возглавила структурное подразделение администрации Рязани, хоть пока и с приставкой «и.о.», Ирина Черноусова. Информация появилась на официальном сайте мэрии.

Ранее в публичном поле на руководящих должностях во властных структурах Ирина Александровна замечена не была.

Напомним, когда появилась информация о массовом увольнении управленцев муниципального уровня, Михно оказался в этом списке. Там же, например, значилась фамилия Юрия Фурфурака, но он пока остается в должности начальника управления благоустройства, несмотря даже на жесткую критику со стороны губернатора из-за проблем с проектно-сметной документацией для ремонта дорог.