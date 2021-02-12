Игорь Тишин объяснил, почему из его кабинета изъяли документы. Фото: администрация Спасского района.

Глава администрации Спасского района Игорь Тишин объяснил, в связи с чем в его кабинет нагрянули оперативники.

— Действительно, в администрации района проводилась выемка документов по приобретению жилых помещений для детей-сирот за период 2017-2020 годов, — прокомментировал Игорь Тишин «Прессе».

Ранее сообщалось, что 9 февраля в служебном кабинете главы Спасского района работали оперативники УФСБ России по Рязанской области.

Что касается квартир для детей-сирот, то Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении чиновников Клепиковского района, которые покупали квартиры по завышенной цене (читать подробнее).

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