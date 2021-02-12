Клепиковские чиновники по завышенным ценам покупали жилье детям-сиротам

Следователи возбудили уголовное дело по факту покупки квартир для детей-сирот по завышенной стоимости, сообщает региональный СК.

По данным Касимовского МСО, в 2018-2020 годах чиновники Управлением образования и молодежной политики Клепиковского района заключили 17 контрактов на покупку жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При этом местные власти нарушили законы РФ при подготовке конкурсной документации. В частности, они не сделали ничего, чтобы установить рыночные цены на недвижимость в Спас-Клепиках, Туме и селе Екшур.

В результате халатности чиновники причинили ущерб бюджетной системе почти на 3 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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