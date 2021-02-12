ФСБ провела обыски в кабинете главы Спасского района Игоря Тишина

ФСБ провело обыски в кабинете главы Спасского района Игоря Тишина. Фото: администрация Спасского района.
9 февраля в служебном кабинете главы Спасского района Игоря Тишина во время обыска изъяли часть документов, сообщает рязанская «НГ». По данным издания, работали в районной администрации оперативники УФСБ России по Рязанской области.
«Поручение о проведении оперативных мероприятий в отношении Тишина могло поступить в Рязань из Москвы», - говорится в сообщении.
ДОСЬЕ «КП»
Игорь Николаевич Тишин родился 8 июня 1976 года в Рязани.
В 1998 году с отличием окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 1998 по 2014 год занимал должности от ведущего специалиста до начальника отдела экономического анализа и неналоговых доходов министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области.
С 2014 по 2016 год – заместитель министра лесного хозяйства Рязанской области.
С января по ноябрь 2017 года – заместитель министра природопользования Рязанской области.
С 23 ноября 2017 года Тишин трудился в должности замглавы администрации Рязани.
С марта 2020 – глава администрации Спасского района.
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