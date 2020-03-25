2020-03-25T15:11:10+03:00
Политика

Игорь Тишин занял пост главы районной администрации в рязанском регионе

Экс-чиновник администрации Рязани решением депутатов Спасской райдумы стал возглавлять исполнительный орган власти
Иван АНОТОНОВ
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Игорь Тишин теперь будет вручать награды в другой должности. Фото: сайт горадминистрации Рязани.Игорь Тишин теперь будет вручать награды в другой должности. Фото: сайт горадминистрации Рязани.
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25 марта кандидатура Игоря Тишина на должность главы администрации Спасского района была утверждена на заседании районной Думы. Он начнет исполнять обязанности с 26 марта. Об этом «Комсомолке» сообщили сотрудники законодательного органа власти.

По их словам, Тишин набрал наибольшее количество баллов в проводимом конкурсе на замещение должности главы районной администрации. До того, как отправиться в Спасск-Рязанский, он трудился на посту замглавы администрации областного центра – курировал экономический блок.

Тишин стал третьим по счету чиновником, отправившемся в район из рязанских властных структур. Сначала Владимир Луканцов уехал в Шилово, а затем Андрей Горелов после поста регионального министра ТЭК и ЖКХ обосновался в Рыбном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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