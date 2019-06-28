На место главы администрации Рязани пророчат Владимира Луканцова

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-28T16:24:56+03:00

Владимир Луканцов о будущих назначениях пока не думает. Все мысли о работе в Шиловском районе. Фото: администрация Рязани.

Глава Шиловского района заявил, что ничего не слышал об этом, но если предложение поступит, возможно возьмет время на раздумье

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Глава Шиловского района Владимир Луканцов – один из вероятных кандидатов на должность главы администрации Рязани. Об этом «КП»-Рязань» сообщил источник в городской администрации. Однако, как заверил «Комсомолку» сам чиновник, к нему с таким предложением еще никто не обращался.

- Да перестаньте вы, я впервые об этом слышу, - говорит Владимир Луканцов. - У меня сегодня тут единый день выпускника, сейчас аттестаты будем вручать. Тут знаете, сколько вопросов. У нас в Шиловском районе в этом году очень много объектов строительных, ремонтных - и по линии культуры, и по линии образования... Поэтому, честно говоря, мне не до этого всего.

- Вы уже работали в администрации Рязани. По вашему мнению, что сложнее - возглавить город или район, как, например, Шиловский?

- Нерешенных задач больше в городе, вне всякого сомнения.

- Если такое предложение вам, все-таки, поступит, вы возьмете время на раздумье или ответите сразу и категорически?

- Скорее первое.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Владимир Луканцов в разные годы возглавлял Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области. Был замдиректора Управления по делам гражданской обороны по чрезвычайным ситуациям Рязани.

В марте 2017 года назначен на должность начальника управления благоустройства Рязани.

С апреля 2018 года - заместитель главы администрации Рязани.

В декабре 2018 года возглавил администрацию Шиловского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU