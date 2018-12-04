2018-12-04T14:29:26+03:00
Политика

Владимира Луканцова из администрации Рязани отправили в Шиловский район

Там он возглавил местную исполнительную власть
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Владимир Луканцов назначен замглавы администрации Рязани в марте 2017-го. Фото: admrzn.ruВладимир Луканцов назначен замглавы администрации Рязани в марте 2017-го. Фото: admrzn.ru
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Владимир Луканцов оставил должность заместителя градоначальника в Рязани и возглавил исполнительную власть в Шиловском районе. В местной администрации «Комсомольской правде» подтвердили информацию о его назначении.

Что касается Василия Фомина, он остается главой муниципального образования и председателем районной Думы, депутаты которой 3 декабря и проголосовали за кандидатуру Луканцова единогласно.

Напомним, новоиспеченный руководитель – коренной житель Рязани. 12 лет (2004-2016) он трудился в Рязанском УФАС, в том числе начальником. В марте 2017-го, успев между этими событиями поработать в городском управлении по делам ГОЧС, он стал заместителем главы администрации Рязани.

В последнее время Луканцов несколько раз подвергался жесткой критике. Прежде всего, как ответственный за «хозяйственный» блок (благоустройство, транспорт, ЖКХ). Например, о проваленных работах в парке Гагарина говорили и общественники, и сами чиновники, а депутат Госдумы РФ Андрей Макаров предъявил претензии относительно ремонта дворов и дорог.

Андрей Макаров высказал претензии Владимиру Луканцову лично. Фото: ryazan.er.ru

Андрей Макаров высказал претензии Владимиру Луканцову лично. Фото: ryazan.er.ru

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