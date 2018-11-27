2018-11-27T13:50:54+03:00
Общество

Дворы и дорогу в рязанской Песочне взял на личный контроль губернатор

На улице Новоселов не прошли работы на 18 миллионов рублей, а в районе улицы Песоченской не хватает дороги
Сергей ЛАЗУТИН
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Фото: dorogi-onf.ruФото: dorogi-onf.ru
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Николай Любимов взял на личный контроль некоторые проблемы района Дашково-Песочня в Рязани. Об этом он заявил, обсуждая работу с обращениями граждан с депутатом Госдумы РФ, председателем бюджетного комитета Андреем Макаровым.

Так, на улице Новоселов остались невыполненными работы по благоустройству дворов на сумму 18 миллионов рублей, хотя деньги в бюджет были заложены. Кроме того, Макаров по итогам личного приема заявил о необходимости строительства дороги на Васильевском проезде в районе улицы Песоченской.

- В область приходят огромные средства, которые должны расходоваться эффективно. Нельзя, чтобы люди не доверяли власти из-за халатности отдельных чиновников, - цитирует депутата пресс-служба областного правительства.

Любимов, в свою очередь, поручил министерствам организовать жесткий контроль за упомянутыми объектами и изъявил желание лично встретиться с местными жителями.

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