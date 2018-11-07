Рязанские власти предъявили претензии к благоустройству парка Гагарина
6 ноября в администрации Рязани состоялось совещание, на котором и.о главы Сергей Карабасов коснулся темы благоустройства парка Гагарина. Качество работ вызвало нарекания.
Одна из претензий – к покрытию второстепенных тропинок гранитным отсевом:
- Покрытие, утверждённое проектом, в действительности не соответствует нашим ожиданиям. Это необходимо исправить максимально быстро, - заявил Карабасов.
Дирекции благоустройства города, в свою очередь, поручили провести санитарную очистку территории, опиловку сухих и аварийных ветвей.
Будущий зеленый театр.Фото: Владимир ФРОЛОВ
Фото: Владимир ФРОЛОВ
Один из участков парка...Фото: Владимир ФРОЛОВ
Фото: Владимир ФРОЛОВ