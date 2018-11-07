Рязанские власти предъявили претензии к благоустройству парка Гагарина

СЕГОДНЯ 09:08 2018-11-07T09:45:53+03:00

Парк имени Ю.А. Гагарина. Вид на ДК "Приокский" и детскую площадку. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Акцент сделали только на тропинках

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6 ноября в администрации Рязани состоялось совещание, на котором и.о главы Сергей Карабасов коснулся темы благоустройства парка Гагарина. Качество работ вызвало нарекания.

Одна из претензий – к покрытию второстепенных тропинок гранитным отсевом:

- Покрытие, утверждённое проектом, в действительности не соответствует нашим ожиданиям. Это необходимо исправить максимально быстро, - заявил Карабасов.

Дирекции благоустройства города, в свою очередь, поручили провести санитарную очистку территории, опиловку сухих и аварийных ветвей.

Будущий зеленый театр.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Фото: Владимир ФРОЛОВ

Один из участков парка...Фото: Владимир ФРОЛОВ

Фото: Владимир ФРОЛОВ