Против бывшего главы администрации Шилова возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-19T18:15:10+03:00

Он уже признался, что подарил подчиненному муниципальную квартиру

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы администрации Шиловского городского поселения Дмитрия Шарикова. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и уже признал свою вину.

Как сообщает пресс-служба областного следственного управления, в феврале 2017 года чиновник по договору социального найма незаконно передал подчиненному в бессрочное владение квартиру в райцентре площадью почти 83 «квадрата» и стоимостью 1,2 млн. рублей. Впоследствии сотрудник администрации это жилье приватизировал.

Подозреваемого оставили на свободе, обязав являться по первому зову.

ИСТОЧНИК KP.RU