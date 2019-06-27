Бывшего рязанского министра отправили руководить Рыбновским районом
Андрей Горелов заступил на новую должность 27 июня
Андрей Горелов.
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В четверг, 27 июня, Рыбновская районная Дума назначила нового временно исполняющего главы администрации Рыбновского района – им стал бывший министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Горелов.
Напомним, что 18 июня глава Рыбновского района Владимир Зюба написал заявление об уходе с занимаемой должности. Районом он руководил с 2012 года. С 19 июня 2019 года обязанности главы исполняла управделами Марина Лысаковская.
Что касается Горелова, то он с 2016 года возглавлял министерство ТЭК и ЖХК Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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