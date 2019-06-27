2019-06-27T12:24:21+03:00
Общество

Бывшего рязанского министра отправили руководить Рыбновским районом

Андрей Горелов заступил на новую должность 27 июня
Роман ДОРОФЕЕВ
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Андрей Горелов.Андрей Горелов.
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В четверг, 27 июня, Рыбновская районная Дума назначила нового временно исполняющего главы администрации Рыбновского района – им стал бывший министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Горелов.

Напомним, что 18 июня глава Рыбновского района Владимир Зюба написал заявление об уходе с занимаемой должности. Районом он руководил с 2012 года. С 19 июня 2019 года обязанности главы исполняла управделами Марина Лысаковская.

Что касается Горелова, то он с 2016 года возглавлял министерство ТЭК и ЖХК Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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