2019-06-18T17:24:33+03:00
Политика

Глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба покинул свой пост

18 июня его отставку приняли местные депутаты
Константин МОГИЛИН
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Фото: из архива «КП»Фото: из архива «КП»
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Глава администрации Рыбновского района Рязанской области Владимир Зюба покинул свой пост. С 19 июня исполнять его обязанности будет управделами Марина Лысаковская.

Заявление Зюбы об увольнении по собственному желанию депутаты местной думы удовлетворили 18 июня. Официально о причинах отставки не сообщается.

Администрацию Зюба возглавил в апреле 2012 года. Ранее, с октября 2009-го, он был председателем Рыбновской районной Думы - главой муниципального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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