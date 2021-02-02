В Рязани распродали еще часть имущества автоколонны-банкрота

Среди этих автобусов есть те самые, которые продали в УРТ. Фото: администрация Рязани.

Подведены итоги очередных торгов по продаже имущества муниципального предприятия-банкрота «Автоколонна 1310». На сей раз с молотка ушло имущество на сумму чуть более 2,4 млн рублей.

Чем дольше идет этот процесс, тем дешевле достается покупателям техника. Ниже приведем лоты, итоговую цену на торгах, а в скобках – изначальную цену на момент их начала в октябре 2020 года:

- автобус ЛиАЗ529353, г/в 2012 - 163 000 руб. (399 168 руб.);

- автобус ЛиАЗ529353, г/в 2012 - 163 000 руб. (399 168 руб.);

- автобус ЛиАЗ5293, г/в 2009, 140 000 руб. (306 504 руб.)

- автомобиль Урал4320, г/в 1991, 194 322 (429 264 руб.);

- полуприцеп-цистерна - 51 010 руб. (119 873 руб.).

Указанные лоты отошли частным лицам, а вот самый крупный – «Управлению рязанского троллейбуса». Сюда входят:

- автобус Нефаз5299-30-31, г/в 2011;

- два автобуса ПАЗ 32041205, г/в 2013;

- два фургона ГАЗ2705, г/в 2013.

Все это вместо 4,1 млн рублей, на которые технику оценили изначально, продано МУПу за 1,7 млн рублей. Кстати, ПАЗики были куплены автоколонной в 2013 году за 2,5 млн рублей каждый.

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