«Рязанская автоколонна №1310», которая стала банкротом, продолжает распродавать имущество, чтобы рассчитаться с кредиторами и бывшими работниками. 11 января муниципальное предприятие заключило договора купли-продажи еще по девяти лотам.Всё проданное – это транспортные средства. Суммарно автоколонна выручила за них 850 тысяч рублей, хотя, если взглянуть на начальные цены октября 2020 года, это имущество оценивалось более чем в 1,3 млн рублей.Так, три автобуса ЛИАЗ 2007 и 2009 годов выпуска предприниматель из Нижегородской области приобрел за 111 тысяч рублей при начальной цене 185 тысяч. А Икарус 280 1989 года, оцененный аж в 300 тысяч, ушел с молотка физлицу за 200 тысяч.Интересно, что еще свыше 100 наименований товарно-материальных ценностей автоколонна продаст преемнику и собрату по транспортному цеху – МУП «УРТ». Это имущество из списка со 153 пунктами: офисная, бытовая техника, оборудование для ремонта и прочее. Кроме того, среди этих вещей есть такие как автомат газированной воды стоимостью 53 тысячи рублей, аппарат для магнитотерапии (7 тыс. руб.) и кровать-массажер (58 тыс. руб.).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!