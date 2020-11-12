Сокращенные работники «Автоколонны 1310» Рязани продолжают одиночные пикеты

Денег нет - пикеты продолжаются. Фото: Павел АВЕРИН

12 ноября бывшие сотрудники "Автоколонны 1310" вновь вышли на одиночные пикеты к зданию администрации. Это жители областного центра, которые добиваются выплаты зарплат. Всего за свои права борются около 100 человек. Их главная цель — привлечение внимания к существующей проблеме.

- В настоящее время перед работниками остается задолженность по компенсационным выплатам и выходным пособиям, - комментируют чиновники.

Власти заверили, что именно по зарплате предприятие-банкрот полностью рассчиталось еще в сентябре, выплатив более 3,5 млн рублей.

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