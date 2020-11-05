Попавшим под сокращение работникам «Автоколонны 1310» до сих пор должны

5 ноября в Рязани бывшие сотрудники «Автоколонны 1310» пикетировали городскую администрацию. Этих людей сократили из-за банкротства МУПа и объединения с УРТ. На плакатах было требование выплатить деньги, которые им причитаются.

- В настоящее время перед работниками остается задолженность по компенсационным выплатам и выходным пособиям, - комментируют чиновники.

Власти заверили, что именно по зарплате предприятие-банкрот полностью рассчиталось еще в сентябре, выплатив более 3,5 млн рублей.

- Администрация в рамках своих полномочий проводит совместную работу с конкурсным управляющим, направленную на скорейшее решение вопроса по погашению образовавшейся задолженности, - цитирует пресс-служба органа власти начальника управления транспорта Андрей Михно.

По словам Михно, обязательства перед людьми будут исполнены «в ближайшее время» - при поступлении денег от продажи имущества на расчетный счет автоколонны.