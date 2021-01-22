Мэрия сказала, когда бывшим работникам автоколонны 1310 выплатят долги по зарплате.

Начальник управления транспорта мэрии Рязани Андрей Михно встретился с бывшими работниками автоколонны №1310 и рассказал, когда перед ними погасят задолженность по заработной плате.

По словам чиновника, из общего долга в 12 млн рублей бывшим работникам осталось отдать 3,6 млн рублей в качестве компенсационных выплат.

— Чтобы приступить к погашению оставшейся суммы, нужно сначала погасить долг перед Федеральной налоговой службой в размере 5,6 млн рублей. По состоянию на 22 января, порядка 2 млн рублей уже выплатили, — заявил Михно.

Чтобы покрыть все долги, с молотка уходит имущество предприятия, например, большие автобусы по 100 тысяч рублей, а также советский автомат газированной воды стоимостью 53 тысячи рублей (читать подробнее).

До конца января МУП «УРТ» планирует купить лот стоимостью 4 миллиона рублей. После перечисления денег задолженность перед налоговиками и сотрудниками автоколонны будет погашена полностью.

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