Пока горожане ютятся в машрутках, муниципальное предприятие-банкрот «Рязанская автоколонна №1310» пустила с молотка еще 11 вместительных городских автобусов в счет погашения долгов. Информация содержится в сообщении арбитражного управляющего Сергея Папенко.Вся техника – это ЛиАЗы моделей 5256.26 и 5256.35. Больше всего машин, а именно пять 2005-2007 годов выпуска, отправятся в Тулу. Еще для трех покупатель нашелся в городе Ядрин (Чувашия).Самые новые автобусы – 2010 года – приобрело московское ООО «АЛЕКС-КОМПАНИ», причем по стоимости на 49% ниже цены, обозначенной в октябре 2020 года – 115,5 тыс. рублей вместо 228 тыс. Для предыдущих транспортных средств снижение начальной цены произошло на 42-43%.Совокупно автоколонна сторговала имущество на сумму 1,1 млн рублей.ЧИТАТЬ ТАКЖЕОбанкротившаяся автоколонна Рязани продала техники на 850 тысяч рублейВсего в списке девять транспортных средств, в том числе автобусы. Еще МУП расстанется с автоматом газированной воды, аппаратом для магнитотерапии и кроватью-массажером (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!