Из рязанской маршрутки выпихнули детей из-за отсутствия денег

В Рязани власти проверят инцидент с «вытолкнутым» ребенком из маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее информация появилась на Я62, где указано, что 1 февраля водитель автобуса №13 высадил школьников из-за якобы неоплаченного проезда.

«Начнем с того, что во многих случаях ситуации складывались совершенно иначе, чем описывались, — комментируют в пресс-службе. — Иной раз на очных ставках (да, такие тоже проводятся в крайних случаях) заявители просто отнекиваются от всего. Мол, простите, я ребенку денег не оставила, карту не пополнила, просто вот так сложилось. Реально очень нередкие случаи. Но в данном случае обязательно разберемся».

В последнее время в адрес водителей маршруток поступают многочисленные жалобы. Они дерутся между собой, зажимают дверями детей, взрослых и так далее…

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