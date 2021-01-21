Водитель рязанской маршрутки зажал дверями ребенка. Фото: "Рязань".

В Рязани дверью в маршрутке зажало ребенка. Об этом сообщается в паблике «Рязань». По словам очевидца, днем 20 января инцидент произошел на остановке «УРТ».

«Ситуация выглядела так: маршрутка №99, забитая битком, подъезжает к остановке. У выхода стоят мальчик и пенсионер. Они выходят, чтобы выпустить остальных пассажиров. После того как все вышли, мальчик попробовал вернуться в автобус, но водитель нажимает кнопку и зажимает руку или рукав куртки мальчика. Автобус трогается», - пишет очевидец.

Только через несколько метров водитель открыл дверь, чтобы освободить ребенка, а потом стал требовать за проезд с мальчика и пенсионера, несмотря на то, что они уже оплатили.

«Подождут следующий транспорт, у них вообще проездные, какие деньги им возвращать?» - цитирует водителя очевидец.

Днем ранее в самом центре Рязани, на остановке «гостиница Первомайская» два водителя маршруток учинили жесткую разборку. Драка была в лучших традициях ММА (читать подробнее).

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