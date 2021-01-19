Днем 19 января, в центре Рязани произошла драка между двумя водителями коммерческих автобусов. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец происшествия, который пытался разнять двух мужчин, не поделивших дорогу.По его словам, примерно в 14:50 на остановке «гостиница Первомайская» (в сторону площади Ленина) остановились два автобуса №№73 и 68. Из первой вылетел водитель и набросился на своего коллегу из 68-й маршрутки. Ему не понравилось, что тот якобы пытался подрезать его.Вся драка длилась минуты четыре. Водители то расходились, то снова выходили с кулаками и бросались друг на друга.Все это время пассажиры при закрытых дверях ждали, когда разборки закончатся, и можно будет ехать дальше.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!