От меня сбежала последняя маршрутка: почему вечером в Рязани не ходит транспорт

Рязанцы часами ждут маршруток по вечерам. Но они уже давным-давно в автопарках... Фото: Александр КАРАВАЕВ

Когда на рубеже веков в Рязани стали появляться маршрутные такси, многие жители города были этому рады - появилась реальная и конкурентоспособная альтернатива муниципальному транспорту. А значит, теперь не надо было по 20-30 минут ждать нужный троллейбус или автобус (с возможной перспективой в него просто не влезть). Да, это были небольшие, на 12 мест, «газели», и в час-пик людям даже приходилось, в нарушение правил, ехать стоя, согнувшись.

Первоначально маршрутки фактически дублировали муниципальный транспорт, но со временем рынок перевозок расширялся, маленькие «газели» заменили более вместительными «фордами», «пежо» и «ситроенами» (встречаются также «фольксвагены», «ивеко» и «мерседесы»), а также «газелями-некст». Тарифы тоже росли.

Стало больше порядка на маршрутах. Но теперь появилась другая беда - вечером уехать стало проблемой. Количество машин на линиях начинает резко сокращаться после 8 вечера. Маршрутку можно ждать 15, 20, 30 минут и… не дождаться.

Маршрутка будто есть, а будто и нет

Уже более 10 лет, как весь общественный транспорт оборудован системой отслеживания ГЛОНАСС. Это очень удобно для пассажиров – позволяет увидеть, где находится нужная маршрутка, и рассчитать время поездки. Но как выяснилось, это не гарантирует самого факта, что поездка состоится.

Рабочий день, 9 вечера. Конечная остановка «Ул. Березовая». Стоит маршрутка №71.

- Вы поедете в рейс?

- Нэт, вэзти нэкого! - с характерным южным акцентом говорит водитель.

Идем на остановку «Технологический колледж» - там транспорта проходит больше. Задача - уехать до остановки «УРТ» или «Пл. Победы». О, чудо! Смартфон показывает, что через 8 минут приедет маршрутка № 90. Транспорт приближается, приближается, притормаживает у остановки и… водила дает по газам! Через несколько минут выруливает автобус №30. Но его нет в системе ГЛОНАСС! Прям как суслик, которого вроде и нет, а он - есть. По ходу автобус заполняется, и уже от площади Победы везет часть пассажиров стоя. Это называется - «везти некого»? А ведь «тридцатка» на значительном участке пути дублирует 71-й маршрут.

- Маршрутные такси не должны заканчивать так рано, а тем более мотивировать это тем, что якобы везти некого, - объяснил «Комсомолке» директор «РТА» (перевозчика, обслуживающего маршруты 66, 70, 71, 82) Василий Обухов, - поэтому, если вы столкнетесь с таким явлением, прошу присылать фото маршрутки с номером мне.

Что ж, будет возможность - пришлем.

Не надо кошмарить бизнес, или зачем щука в озере

Но Рязань не ограничивается одной Горрощей. К тому же время начала и окончания движения транспорта должно быть регламентировано в договоре, заключаемом между перевозчиками и городской администрацией. Но, увы, четко установлено только время начала движения с конечных пунктов (см. таблицу - Ред.).

- Автобусы коммерческих перевозчиков завершают свою работу после 23:00, - уверенно заявили нам в городской администрации. И добавили:

- Управлением транспорта осуществляется системный контроль за работой городского пассажирского транспорта. В рамках проводимого мониторинга работы городского пассажирского транспорта на остановочных пунктах, а также по данным ГЛОНАСС, предоставленным АО «Региональный навигационно-информационный центр по Рязанской области», выявляются нарушения расписания движения на маршрутах, в том числе в вечернее время. В адрес перевозчиков направляются уведомления об устранении выявленных нарушений.

Но одно дело - заявления чиновников, а другое дело - реальная жизнь. Мы решили проверить на основании данных ГЛОНАСС, как же на самом деле обстоят дела с движением транспорта в вечернее время. И вот что получилось.

20:00. Движение транспорта плотное, но это обманчиво. Уже нет ни одной машины на маршрутах №34, 42, 91, 96. На маршрутах №32, 50, 85 и 95 - по одной, №58 и 62 - две.

Суббота, 20 часов. Транспорта на улицах пока достаточно, но на некоторых маршрутах уже нет ни одной машины.

21:00. Плотность транспорта уменьшается. Ушли с линии маршрутки 58, 62 и 95.

21 час. Маршруток становится меньше.

22:00. Транспорт сбивается к основным магистралям - Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, ул. Дзержинского и Циолковского. На окраинах города, кроме Канищева и Дашково-Песочни, транспорта почти нет, а в Горроще дальше улицы Островского - нет вообще! Ушли с линии маршрутки №32 и 98.

22 часа. Почти весь транспорт прижался к центральным улицам. В Горроще нет ни одной машины общественного транспорта - ни муниципального, ни коммерческого.

22:30. Нет на линии маршруток №50, 53, 66, 70, 71, 99.

23:00. Время Х. Если верить городской администрации, в это время на каждом маршруте должно остаться хотя бы по одной машине. Но что мы имеем? №30 - 1, №33 - 1, №82 - 1, №85 - 1, №41 - 2, №49 - 3, №88 - 3, №46 - 4, №47 - 4, №73 - 4, №75 - 6.

23 часа. Закрыта приблизительно половина маршрутов. Хотя по договору с городской администрацией они должны заканчивать работу не раньше 11 вечера.

Но интересно, что самым злостным нарушителем и самым ответственным оказался один и тот же перевозчик – ИП Глебов. Именно его маршрут №34 ушел с линии первым, а после 23 часов на его же маршруте №75 оказалось больше всего машин. Как такое могло получиться, нам узнать не удалось - владелец фирмы отказался общаться с корреспондентом, сославшись на болезнь. Но мы готовы дать ему слово после его выздоровления.

Но где же проверки? Ах, да. Как говорил бывший российский премьер, не надо кошмарить бизнес. Вот бизнес без реального контроля и расслабился.

Кто-то скажет, что вечером действительно нет пассажиров, а значит, ездить не выгодно. Вот тут нельзя с этим согласиться. То, что пассажир есть, доказано выше. А везти днем по 5-6 человек в автобусе от Театральной до Канищева - получается выгодно (чему был свидетелем автор), а вечером - нет?

Может, надо делать реальный контроль и наказывать длинным рублем перевозчиков, не выполняющих свои обязательства перед городской администрацией и жителями города. Ведь на то и щука в озере - чтобы карась не дремал.

Кажется, имеется достаточно много факторов для принятия мер прокурорского реагирования на такие нарушения и халатное отношение к своим контролирующим функциям городскими чиновниками.

Время отправления первых рейсов коммерческого транспорта Рязани

№ маршрута и время отправления от конечной остановки:

30 БСМП – 6:00 Недостоево – 6:00

32 Новоселов, 60 - 5:30 Октябрьский городок – 6:00

33 П. Южный - 5:25-5:35 Новоселов, 60 - 5:25-5:35

34 Недостоево – 5:30 Новоселов, 60 – 5:55

41 Ул. Забайкальская - 5:20-5:45 ТЦ «Глобус» - 5:20-5:45

42 Кожзавод - 6:00-6:15 Ул. Новаторов – 6:27

46 Олимпийский городок – 5:10 Княжье поле – 5:50

47 Новоселов, 60 - 5:20-5:45 Магазин (п. Дягилево) - 5:20-5:45

49 Психбольница – 5:15 Технониколь – 5:40

50 П. Южный – 7.15 Кожзавод - 6:00-6:15

53 Пос. Семчино – 5:05 ДПР-5 – 6:00

58 Пос. Семчино – 5:20 БЦ «Олимп» - 6:00

62 ТЦ «Круиз» - 5:30 Торфмаш – 6:00

65 Ул. Загородная – 5:40 Психбольница – 6:00

66 Кожзавод - 6:00-6:15 ДПР-5 – 5:40

68 П. Юбилейный - 5:30 Ул. Разина – 6:00

70 Ул. Березовая - 5:30 Завод ТКПО – 6:00

71 Ул. Березовая – 5:10 Ул. Новаторов – 5:47

73 Недостоево – 5:30 Новоселов, 60 - 5:20

75 Недостоево – 5:15 Ул. Большая – 6:00

77 Торфмаш- 5:20-5:45 Карцево- 5:20-5:45

82 Октябрьский городок – 5:10 Недостоево – 6:00

85 П. Южный - 5:25-5:35 Ст. Лесок - 5:25-5:35

88 Ул. Крупской- 5:20-5:45 П. Строитель- 5:20-5:45

90 Недостоево – 5:20 Завод «Центролит» - 5:25

91 Ул. Новаторов – 6:10 ДПР-1 – 6:50

95 ТЦ «Круиз» - 5:25-5:35 П. Юбилейный - 5:25-5:35

96 ДПР-5 -5:40 П. Никуличи – 5:40

98 П. Семчино - 5:10 ДПР-5 – 5:00

99 Зельгрос – 5:10 ОЭМЗ института «Гинцветмет» - 5:24

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Рейтинг недобросовестных перевозчиков

Мы подсчитали, кто раньше всего уходит с линии. За каждый маршрут, отсутствующий

на линии в 23 часа, начислялся один штрафной балл, в 22 часа - 2 балла, в 21 час – 3 балла, в 20 часов - 4 балла.

В скобках указаны номера маршрутов.

- ИП Евтихина - 7 (62, 96)

- РТК «Возрождение» - 7 (58, 91)

- ИП Захаркина – 6 (65, 77, 95, 99)

- ИП Глебов - 5 (34, 53)

- ИП Пряхин - 4 (42)

- ИП Кочярян - 4 (90)

- РПТ - 3 (66, 70, 71)

- ИП Попова - 2 (32)

- РТА-14 - 2 (98)

- Альфа-Транс - 2 (50, 68).

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