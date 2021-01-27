Водитель рязанской маршрутки зажал пассажирку дверью

Ответственный за городское хозяйство Бурмистров в маршрутках не ездит... Фото из архива "КП"-Рязань".

Недавно буквально все рязанские СМИ расказывали о пенсионерке, которую зажало дверями в рязанской маршрутке. Ситуация повторилась, об этом в рубрике "Народный контроль" издания Pro Город рассказала девушка. Инцидент случился утром в среду, 27 января. По словам девушки, водитель намерено стал закрывать дверь, потому что пассажирка слишком долго стояла в проходе:

"В 7:30 утра водитель маршрутки №88 вел себя хамски и намеренно прижал дверью. Когда все заходили, ему не понравилось, что я долго стояла в дверях, так как передо мной стояли люди, оплачивали проезд. Видимо, он решил, что я должна была всех распихать. Чтобы ускорить процесс, водитель начал, глядя на меня, закрывать двери, тем самым прижав меня ею. Уже надоело хамское поведение водителей общественного транспорта", - пишет читательница.