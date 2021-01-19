Губернатор Николай Любимов учинил разнос чиновникам городской администрации из-за некачественной уборки снега на дорогах, тротуарах и дворах жилых домов.На очередном заседании регионального правительства, которое состоялось 19 января, Любимов заявил, что в последнее время получает много сообщений от рязанцев по поводу качества уборки города. Точнее ее полного отсутствия.— Город утонул в снегу. Люди справедливо возмущены тем, что не чистятся ни автодороги, ни тротуары, ни дворы. В часы пик Рязань встает в десятибалльных пробках, — заявил глава региона. — Трассы скользкие, из-за этого увеличилось количество ДТП. Пешеходы вынуждены сами протаптывать в снегу тропинки, как в глухом лесу. Но там нет опасности попасть под машину, а в городе есть, потому что зачастую дорожки пробиваются вдоль проезжей части, ближе к домам люди ходить боятся. И обоснованно – с крыш может упасть скопившийся снег. На непроходимых тротуарах люди скользят, падают, соответственно растет число пациентов травмпунктов.Губернатор напомнил, что еще недавно чиновники мэрии отчитывались о готовности к работе зимой, рассказывали о запасе ресурсов, наличии техники и и так далее.— Но первый снег показал, что с этим заявлением явно поторопились или намеренно ввели рязанцев в заблуждение, — сказал Любимов. — Рязанцам надоел зимний квест на выживание, мне, признаюсь, тоже. Я проехал в воскресенье по улицам города и видел, в каком он состоянии. В чем причины коллапса, что делается для исправления ситуации? Впереди оттепель, потом снова заморозки, к этому просто надо быть готовыми. Надо лучше планировать работу, лучше ее координировать. Прекратите отчитываться и начните работать. Нам всем, мне и жителям, нужен результат в виде почищенных дорог и тротуаров.В ответ на тираду губернатора заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров вновь привел цифры, мол, в уборке города от снега круглосуточно участвуют около 200 человек и 100 единиц техники.— Есть проблемы с очисткой дворов после обильных снегопадов, с неудовлетворительной деятельностью управляющих компаний, а также с нехваткой спецмашин для уборки тротуаров, которых сейчас только четыре на всю Рязань. Мы работаем, что исправить сложившуюся ситуацию, — заверил чиновник мэрии.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!